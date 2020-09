Coronavirus a Messina, cinque marittimi della Liberty Lines in isolamento

Dopo i numerosi casi degli ultimi giorni in provincia, non ultimi quelli relativi a Giardini Naxos e Taormina, anche a Messina il Covid ricomincia a preoccupare.

Un altro focolaio che potrebbe avere seri sviluppi nei prossimi giorni è quello della Liberty Lines - come riporta la Gazzetta del Sud in edicola -, la compagnia di navigazione che fa rotta con aliscafi verso le isole Eolie e tra le sponde dello Stretto.

Al primo marittimo risultato positivo al Coronavirus proveniente da Lipari, se ne sono aggiunti altri quattro. È così scattato subito il piano di isolamento proposto dall'Asp di Messina che ha immediatamente posto in quarantena domiciliare i cinque marittimi. Tamponi a tappeto sono scattati per i familiari più stretti e per tutto il personale che ha fatto servizio in questi giorni nelle tratte interessate.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE