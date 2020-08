Viviana e Gioele, l’inchiesta riparte da zero: convocati di nuovo gli allevatori della zona

Si ritorna sempre lì, al punto di partenza, in contrada Sorba a Caronia, dove si è concluso il tragico viaggio di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello e dove gli investigatori continuano a cercare la verità su quello che è accaduto a mamma e figlio.

Ieri - si legge sulla Gazzetta del Sud in edicola -, per l’ennesima volta, i luoghi in cui sono stati individuati i corpi del bimbo e della madre e le zone limitrofe sono state oggetto di perlustrazioni e rilevamenti da parte degli investigatori. A essere passati al setaccio fino a tarda sera, oltre alla parte già disboscata nella quale si cercano altri resti del corpicino, anche i vari casolari, gli edifici rurali, e gli allevamenti presenti nella zona, alla ricerca di elementi e tracce che, comparati con gli accertamenti scientifici e medico legali, si ritiene possano essere utili ai fini della soluzione definitiva del caso.

Non resta che attendere che tutti gli esami e gli accertamenti tecnici e irripetibili conducano verso una via d’uscita, univoca e certa.

Caronia, le foto dell'auto di Viviana e Gioele dopo l'incidente e del furgone coinvolto L’Opel Corsa su cui viaggiavano Viviana Parisi e suo figlio Gioele in una immagine della trasmissione Rai “Chi L’ha Visto?“ Il furgone coinvolto nell’incidente con la Opel Corsa dove viaggiavano Viviana Parisi e Gioele

Nel pomeriggio di ieri intanto, secondo quanto confermato dallo stesso legale della famiglia Mondello, Pietro Venuti, sono stati convocati gli allevatori titolari di aziende sul quel versante dei Nebrodi occidentali.

Molti di loro erano già stati sentiti dagli inquirenti già nelle fasi immediatamente successive alla scomparsa di Viviana e Gioele nel caso in cui avessero potuto fornire indizi utili alle ricerche.

