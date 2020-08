Lotto, a Barcellona il premio più alto: vinti oltre 18 mila euro

La dea bendata si ferma a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Finisce qui, infatti, la più alta vincita conseguita al Lotto nel concorso di giovedì 27 agosto, pari a 18.750 euro per effetto di un terno centrato sulla ruota di Bari, mettendo in gioco quattro numeri.

Barcellona è seguita, secondo quanto fa sapere l'agenzia Agimeg, da Roma con un ambo secco 31-33 puntato sulla ruota di Napoli, da 15 mila euro.

Il 10eLotto premia invece Ventimiglia (IM) con 50 mila euro grazie a una giocata da 3 euro su un'estrazione frequente, vincita seguita da due colpi da 30 mila euro realizzati San Marco Argentano (CS) e a Dolzago (LC). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di oltre 2,5 miliardi di euro.

