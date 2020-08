Parla il marito di Viviana: "Una giornata come un'altra, non capisco cosa sia successo"

Daniele, Viviana e Gioele. Una famiglia come un'altra. Una come tante. E anche quella del 3 agosto era stata una mattina come un'altra. Una normalità squarciata dal silenzio della sparizione di Viviana Parisi con il piccolo Gioele di appena 4 anni e dal ritrovamento del corpo della mamma sabato scorso, nelle campagne di Caronia.

Un rebus quello di Viviana e Gioele di cui parla Daniele Mondello, marito e di lei e padre del bambino, in una intervista al Corriere della Sera. "Non credo sia stata uccisa - dice - ma il suicidio non lo voglio nemmeno immaginare. Aveva avuto una forma di depressione che si era acutizzata durante il lockdown. Ma non era un malessere quotidiano e non è mai stata aggressiva, anzi. Temeva il virus per la sua famiglia... Aveva iniziato a leggere la Bibbia, anche ad alta voce".

Daniele ricostruisce quella mattina: "Viviana era tranquilla, Gioele anche. Erano circa le nove e io sono uscito per andare allo studio di registrazione. Lei mi ha detto 'guarda che vado al centro commerciale di Milazzo a prendere un paio di scarpe per lui'. Li ho salutati e non li ho più rivisti né sentiti, visto che lei aveva lasciato il cellulare a casa".

E Gioele... che ne è stato del bambino"? Il padre ipotizza che "potrebbe essere stato lasciato in un’altra zona, che non è ancora stata battuta dai gruppi di ricerca. Anche per questa ragione mia sorella e mio fratello sono andati con altri amici a cercarlo in modo autonomo. Io non li ho seguiti, non ho la forza".

