Coronavirus a Messina, positivo un paziente di Fiumedinisi ricoverato al Policlinico

Sale di una unità il numero dei malati di Covid a Messina e si tratta questa volta di un paziente che non c'entra nulla con i focolai precedenti dell'ortopedico di Ganzirri o di Oliveri.

Si tratta di un uomo di Fiumedinisi che si è presentato questa notte al pronto soccorso del Policlinico per un ictus. Eseguito il tampone per il Covid è risultato positivo ed è stato ricoverato in terapia intensiva con gli altri due pazienti già in struttura, il paziente zero di Sant'Agata Li Battiati e uno di Oliveri.

Al padiglione C di malattie infettive, invece, sono ricoverate quattro donne e il medico di Patti che era in isolamento domiciliare a Rometta e ha avuto un leggero peggioramento dei sintomi. Salgono così a 33 i positivi al Coronavirus a Messina e provincia.

