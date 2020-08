Incidente in Svizzera, motociclista di Forza d'Agrò muore travolto da un'auto

Era quasi giunto a casa ma a poche centinaia di metri dai suoi affetti il destino si è messo di traverso e un terribile schianto lo ha strappato alla vita. In un tragico incidente stradale in Svizzera ha perso la vita un uomo originario di Forza d’Agrò, Maurizio Cascio, 43 anni, la cui famiglia vive da molto tempo nella regione elvetica.

Cascio era in sella alla sua moto e stava transitando nella cittadina di Dottikon, in Argovia, cantone tedesco tra i più settentrionali della Svizzera, su una strada fuori dal centro abitato, quando è stato travolto da un’autovettura condotta da un diciannovenne, che ha invaso la corsia opposta colpendolo in pieno.

Il quantatreenne forzese (ne avrebbe compiuti 44 proprio ieri), che stava sopraggiungendo dall’altra direzione, non ha avuto via di scampo ed è morto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE