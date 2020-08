Messina, manca l'acqua a Giampilieri: "Troppi disagi per la popolazione"

Poca acqua e solo per alcune ore. Un disagio di cui è vittima da lungo tempo la popolazione di Giampilieri. A denunciarlo il comitato "Salviamo Giampilieri" e la associazioni del territorio".

L'acqua "arriva nelle case solo per poche ore nell'arco delle 24 ore - si legge in una nota -. Basti pensare che spesso, alle 8 del mattino, viene meno la distribuzione idrica e talvolta bisogna attendere anche cinque ore per ottenerne, per solo due ore, l'erogazione".

"Il problema - prosegue la nota - è stato più volte segnalato all'Amam senza però soluzione. Probabilmente - sostengono le associazioni - la causa di questo disagio è dovuta all'organizzazione del rifornimento del nostro serbatoio collocato in località Calvario che determina un veloce svuotamento, e al contempo un lungo periodo per il riempimento, dello stesso".

