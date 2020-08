Scontro auto-moto sulla Messina-Palermo: muore una donna

Gravissimo incidente stradale poco dopo la mezzanotte sull'autostrada A20 Messina-Palermo, a circa otto chilometri dal casello di Falcone, al km 48,500. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si sono scontrati molto violentemente sulla corsia lato monte, in direzione Messina, un'auto con due persone a bordo, una Fiat Punto, e una moto con in sella una donna, D.S. 52 anni, che è morta sul colpo (e non l'automobilista come riferito in precedenza), mentre l'auto si è più volte ribaltata: i due occupanti della vettura sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenute subito alcune pattuglie della Polizia stradale, due ambulanze del 118 e numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Si è lavorato per tutta la notte. Ancora tutta da chiarire la dinamica.

Solo ieri mattina, sempre nel Messinese, la vita di un altro giovanissimo era stata spezzata in un incidente: tragica fine per un 20enne di Francavilla morto in un incidente stradale a Gaggi. La vittima è Gabriele Chisari. Il ragazzo, da tutti chiamato "Gabri", è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 7 sulla strada statale 185, lungo il territorio della cittadina gaggese.

