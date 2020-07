Incidente in moto in Sardegna, muore un turista 19enne di Messina

Finisce in tragedia la vacanza in Sardegna di un giovane messinese. Un turista 19enne, insieme ad un amico rimasto gravemente ferito, è finito con lo scooter che avevano noleggiato contro il guard rail ed è morto.

Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, sulla Statale 130 in ingresso a Cagliari: a causa del violento impatto, i giovani - entrambi di Messina - sono stati sbalzati dalla due ruote finendo sull'asfalto.

Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri del Radiomobile di Cagliari e della Stazione di Sant'Avendrace. Purtroppo nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il 19enne non c'è stato nulla da fare. L'amico è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Trinità.I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia.

