Incidente stradale coinvolge tre auto a Messina, un ferito trasportato in ospedale

Un incidente stradale si è verificato la scorsa sera, intorno alle 22.15, all'incrocio tra le vie Geraci e Risorgimento a Messina. Sono tre i veicoli coinvolti nello scontro, di cui uno regolarmente posteggiato.

La polizia municipale di Messina è intervenuta sul posto per i rilievi e la dinamica dello scontro è al vaglio della sezione infortunistica. A riportare delle ferite uno dei conducenti trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte.

Ieri mattina si era registrato un altro incidente stradale. Intorno alle 7 in via Sacra Famiglia, una Panda, che dalle prime informazioni non avrebbe rispettato lo stop, si è ribaltata dopo essersi scontrata Peugeot che proveniva da monte della via Livatino. Feriti i conducenti delle due auto ma non sarebbero in gravi condizioni.

