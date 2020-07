Funivia di Taormina, prolungata l'apertura serale fino all'una

Dopo i dati da incubo del mese appena trascorso chiuso con un crollo del 90% di presenze, la funivia di Taormina prova a recuperare il terreno perduto in questa stagione di grande crisi che non risparmia Taormina. A partire da questo sabato infatti la funivia Taormina-Mazzarò prolunga il suo orario di servizio (sin qui posto alle ore 20) sino all'una di notte, come nelle scorse estati e come da tradizione dell'impianto che collega il centro storico della città con la zona a mare di Mazzarò (ma anche con la vicina Isolabella).

È un atto di fiducia e di speranza da parte di Asm, l'azienda che gestisce l'impianto, perché comunque l'auspicio ma anche la convinzione è che si possa e si debba risalire la china almeno in questo bimestre di luglio e agosto. I turisti stranieri in città sono ancora pochi ma le strutture ricettive in molti casi hanno riaperto e si sta cercando, insomma, di affrontare il momento di difficoltà anche se le difficoltà rimangono tante e l'ottimismo di qualche settimana fa, in città, ha lasciato in diversi casi spazio ad ulteriore preoccupazione.

