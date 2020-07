Lavori sul verde urbano a Messina, modifiche alla viabilità e divieti di sosta: ecco dove

Ancora modifiche nella viabilità di Messina per gli interventi di riqualificazione del verde urbano. Per consentire il posizionamento di un argano meccanico e piattaforma aerea, al fine di eseguire prove di trazione per la verifica di stabilità degli alberi di pino insistenti sul lato valle di viale Italia, sono stati adottati provvedimenti viari.

Pertanto domenica 5, dalle ore 6 alle 17.30, nei tratti di viale Italia compresi tra le vie Tommaso Cannizzaro e Pascoli; Pascoli e Gonzaga, antistante la gradinata Placido Campolo; e tra le vie P. D’Aragona e Santa Marta, vigeranno i divieti di sosta sul lato monte e di transito veicolare, per singoli tratti di intervento, nella semicarreggiata lato valle; il senso unico alternato nella semicarreggiata lato mare; ed il limite massimo di velocità di 20 chilometri orari.

Sempre da lunedì 6 sino a sabato 11, saranno effettuati interventi di eliminazione di ceppaie e ripristino dei marciapiedi sul lato nord di via Pietro Castelli, tra viale Principe Umberto e via O. Turriano. Pertanto nel tratto di strada interessato sarà vietata la sosta per singoli tratti di intervento giornaliero, provvedendo ad interdire il transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede (indirizzando, con idonea segnaletica stradale, i pedoni nei tratti di marciapiede sul lato opposto, garantendo, in sicurezza, l’accesso a tutti gli ingressi ivi presenti, per mezzo di protezioni superiori e laterali), per il posizionamento dei mezzi d’opera.

La parte di carreggiata stradale occupata dai mezzi impegnati dovrà essere opportunamente delimitata e la circolazione stradale garantita e regolamentata nella restante parte, a cura e spese della ditta esecutrice, provvedendo ad istituire il senso unico alternato di circolazione (regolamentato con movieri o con impianti semaforici provvisori e con la collocazione di idonea segnaletica stradale) in quelle strade a doppio senso di circolazione in cui a causa dei lavori non è possibile mantenere il contemporaneo doppio senso di circolazione.

Gli interventi dovranno essere effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13 -14.15. Come da cronoprogramma predisposto dall’assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli prosegue quindi l’attività di riqualificazione del patrimonio arboreo urbano, nell’ottica di potenziare a Messina le tradizioni di cura del verde urbano fortemente volute dall’Amministrazione comunale. Infine dalle ore 5 alle 17 di lunedì 6 vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati di via degli Angeli in zona Tirone.

