Taormina, minaccia di morte la sorella per l'eredità: divieto di avvicinamento per un 44enne

Minaccia di morte la sorella per l’eredità. I poliziotti del commissariato di Taormina hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare di divieto di avvicinamento e di comunicare attraverso qualsiasi mezzo, emessa dal gip di Messina, a carico di un 44enne accusato di stalking e danneggiamento.

Il quarantaquattrenne non ha risparmiato minacce di morte e di dare fuoco alla sua abitazione. In una circostanza ha danneggiato l’impianto elettrico, tranciandone i fili, lasciando la donna al buio. I ripetuti atti di violenza hanno costretto la donna a non uscire di casa se non accompagnata da qualcuno, evitando altresì di andare a lavoro per paura di incontrare il fratello.

