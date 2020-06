Messina, lo svincolo di Giostra chiude: ecco come cambia la circolazione

Giovedì pomeriggio la decisione di rinviare la chiusura degli svincoli di Giostra - prevista inizialmente a partire dalle 14 di oggi -, ieri la spiegazione tecnica.

«La soluzione di più immediata esecuzione per evitare la collocazione di semafori per il senso unico alternato è apparsa quella di allargare l'attuale corsia lato nord a senso unico mare-monte, nel tratto in cui la larghezza è minore, fino a raggiungere la misura necessaria per potere realizzare due corsie indipendenti - ha spiegato in una nota il vicesindaco Salvatore Mondello, che continua a seguire in prima persona le vicissitudini dei lavori lungo gli assi viari nella zona nord della città -. Con l'attuazione di questa modifica, saranno realizzate due corsie stradali di senso opposto, che garantiranno la circolazione viabile in ambito cittadino, non interferendo con la rotatoria che resterebbe soltanto un by-pass del percorso autostradale».

