Sette pazienti positivi al Coronavirus al Papardo di Messina, chiuso il pronto soccorso: ma dubbi sui test

Ore movimentate all’ospedale Papardo di Messina. Un campanello d’allarme che alza il livello d’attenzione sul fronte coronavirus, sebbene al momento non ci siano motivi, fa sapere il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, per creare allarme.

Il pronto soccorso, infatti, è stato chiuso “per motivi di prudenza e cautela”, spiega Trimarchi, a causa dell’arrivo, tra il pomeriggio e la sera di ieri, di 7 soggetti risultati positivi al Covid-19. Tutti i pazienti sono giunti separatamente, per cause diverse e non legate al Covid, senza presentare peraltro alcuna sintomatologia riconducibile al virus.

Alcuni si erano presentati per un ricovero programmato, altri per controlli legati a ragioni sanitarie autonome. Secondo la procedura, tutti sono stati sottoposti a tampone, il cosiddetto test “rapido”, e tutti sono risultati positivi al Covid, anche alla ripetizione del controllo.

Alcuni sono stati ricoverati ma, va ancora precisato, per le altre patologie per le quali si trovavano in ospedale, altri invece sono stati sottoposti in isolamento domiciliare. Il pronto soccorso è ancora chiuso, per motivi cautelativi. Verrà sanificato e verrà riaperto quando le condizioni di sicurezza saranno massime.

I 7 pazienti, stamattina, sono stati sottoposti ad un terzo tampone, stavolta con metodologia “classica”, che richiede qualche ora in più di tempo per conoscerne l’esito ma la situazione, al momento, non crea alcuna preoccupazione tra i vertici sanitari del Papardo.

Il tampone a cui sono stati sottoposti i pazienti stamattina servirà a verificare se si tratta o meno di “falsi positivi” per un possibile errore di risultato dai test rapidi.

