Messina, la pista ciclabile invasa dai pedoni diventa un percorso a ostacoli

Percorso a ostacoli? No è la pista ciclabile. Le temperature del mese di giugno, ottimali per quanti dedicano il proprio tempo all'esercizio fisico, per molti messinesi rappresentano piacevoli momenti di relax. Peccato, però, che i principi elementari vengono puntualmente disattesi.

Proprio nelle ore centrali del pomeriggio la ciclabile si trasforma in una disordinata pista pedonale, con famiglie o gruppi di amici che passeggiano occupando l'intera carreggiata, giovani coppie affiancate che la percorrono spingendo dei passeggini, persone con rottweiler al guinzaglio che ringhiano in mezzo alla gente.

C'è anche la versione fanatica del ciclista che, sicuramente infastidito dall'impossibilità di mantenere la propria traiettoria, ha montato sul manubrio un campanello strombazzante, determinato a farsi giustizia suonando all'impazzata per aprire varchi.

