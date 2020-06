Torrenova, cane picchiato e seppellito vivo: denunciato un 85enne

I carabinieri di sant'Agata di Militello hanno denunciato un 85enne che aveva ridotto in fin di vita un cane. Il fatto è avvenuto a Torrenova, nel messinese: alcuni cittadini avevano denunciato i maltrattamenti.

I militari hanno accertato che il cane era stato brutalmente picchiato con una zappa e seppellito ancora agonizzante. Era stato salvato dall’intervento di alcuni cittadini, i quali avevano allertato i servizi veterinari, intervenuti sul posto per prestare cure all’animale.

I carabinieri sono risaliti all’identità dell’anziano proprietario del cane ed hanno accertato che l’uomo aveva percosso l’animale per futili motivi, rinvenendo e sequestrando la zappa con cui dapprima l’aveva colpito e poi seppellito. L'uomo pertanto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Patti, per il reato di maltrattamento di animali.

Il cane, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato affidato in custodia ad una associazione di Torrenova che si occupa di animali abbandonati e maltrattati.

