Bambini autistici a Messina, l'appello dei genitori: riprendere le terapie

Un appello lanciato congiuntamente dai genitori con figli affetti da disturbo dello spettro autistico che stavano svolgendo le terapie di riabilitazione nelle sedi del centro Diatip (Diagnosi e e trattamento intensivo precoce per bambini con disturbo autistico).

Una richiesta rivolta espressamente all'Asp di Messina, con la quale si chiede di potere riprendere le attività sospese nella prima settimana di marzo a causa dell'emergenza Covid-19, secondo le modalità più idonee e sicure: presenza al centro, tele riabilitazione, lavoro e distanza e ogni altra iniziativa finalizzata a dare continuità al percorso di sviluppo terapico.

Tali attività, come hanno chiarito le famiglie, sono già state sbloccate in altre strutture del territorio messinese (come Dismed, Ssr, centri diurni, etc). «I nostri figli, in questi mesi, stanno pian piano perdendo le abilità acquisite durante il cammino portato avanti con le operatrici nel Centro e stanno riemergendo comportamenti problematici precedentemente contenuti o estinti», è stato scritto in un documento già inviato al direttore generale Paolo La Paglia.

