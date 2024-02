L'IT Leonardo Da Vinci protagonista anche al Milazzo Film Festival di Milazzo con “L'Oliveto delle monache'

L'Itet Leonardo Da Vinci di Milazzo sarà di nuovo protagonista in ambito cinematografico con la partecipazione al Milazzo Film Festival, che si svolgerà quest'anno al Teatro Trifiletti nella città mamertina da oggi 29 Febbraio al 3 Marzo. La scuola ha infatti, di recente, prodotto e realizzato interamente il film 'L'Oliveto delle monache', vincitore del bando Cinema per la Scuola 2022. La pellicola dopo la sua prima proiezione, ha registrato un' ottima accoglienza da parte del pubblico, dei media e della critica. Grazie all'organizzazione del Milazzo Film il lungometraggio verrà proiettato durante il Festival il prossimo 3 Marzo. Gli studenti parteciperanno durante la manifestazione oggi 29 Febbraio alle 11:00 ad nuovo format didattico per tutte le scuole, pensato dall'organizzazione del Milazzo Film Festival in collaborazione con il Festival Giffoni. Il contest al quale saranno presenti gli studenti è denominato “I love my planet” ed è incentrato su tematiche ambientaliste. Si tratta di un show interattivo per discutere con gli studenti di temi legati alla contemporaneità e al mondo giovanile. Gli alunni dopo la visione di diversi contenuti video tematici, saranno coinvolti in sfide di improvvisazione, risoluzione di enigmi, questionari e mini-lab interattivi volti alla creazione di contenuti video in tempo reale, seguiti in ogni fase dal team del Giffoni.