Le Winx sbarcano alle Eolie. A Lipari un episodio della fortunata serie

Le Winx, le fate della fortunata serie televisiva d'animazione italiana, creata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow, sono arrivate alle isole Eolie. Chiamate di nuovo dalla voce misteriosa, tre delle fate hanno raggiunto, in volo, il magico arcipelago e, per trovare una gemma nascosta, imparano ad orientarsi attraverso gli elementi, sino ad individuare quanto cercato nell’area delle ex cave di pomice – spiaggia bianca a Lipari.

E’ questa la sintesi del secondo episodio della serie fantasy di questa stagione di “Winx club” e rientra nel programma della promozione del territorio italiano che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha deciso di attuare, per l’appunto, attraverso gli episodi della serie televisiva che ha come protagoniste le fate più famose al mondo. Per l’arcipelago eoliano, sicuramente, visto il seguito che ha la fortunata serie tv, e non solo tra i più piccoli, un notevole riscontro dal punto di vista promozionale e pubblicitario.