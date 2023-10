Messina FilmFestival: il concorso di corti Cinema&Opera, ancora un mese di tempo per i filmaker

Sarà Marco Dentici, apprezzato scenografo di cinema, teatro e lirica, vincitore di David Donatello, Nastri d’argento e Ciak d’oro, collaboratore di Bellocchio, Maselli, Corbucci e Chabrol, il presidente di Giuria del Messina Film Festival - Cinema&Opera per il concorso di cortometraggi. Lo affiancheranno Eugenio Tassitano, compositore per cinema e teatro e autore di alcuni volumi sul cinema, e Lucilla Mininno, attrice e regista.

Una Giuria particolarmente tecnica che avrà il compito di giudicare opere che, nella maggior parte dei casi, per la specificità del tema oggetto del concorso, risulteranno essere inedite e appositamente realizzate per il festival. Possono partecipare al concorso opere della durata massima di 15 minuti (titoli inclusi) in cui siano presenti storie ispirate ad opere liriche o a personaggi di opere liriche o che abbiano musica o arie tratte da opere liriche oppure che presentino un’ambientazione in teatro lirico.

La manifestazione si svolgerà dall’1 all’8 dicembre alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele e la scadenza fissata dal bando per la partecipazione è il 10 novembre prossimo.

Questa sezione del Festival, la più originale, intende promuovere la creatività contemporanea rispetto ad un tema, il melodramma, normalmente ritenuto lontano dal mondo giovanile. È un modo per misurare la percezione che i giovani filmaker hanno di una esperienza artistica che, apparentemente, sembra non appartenere al mondo contemporaneo e che invece evidenzia, sempre più, l’universalità delle sue storie e dei sentimenti.

Mentre la macchina organizzativa si muove a pieno regime, sono state nel frattempo siglate significative collaborazioni con le tre prestigiose associazioni musicali cittadine (Filarmonica Laudamo, Associazione V. Bellini e Accademia Filarmonica), con il Cineforum Don Orione e l’Officina del Sole.

Il Messina Film Festival - Cinema&Opera che rinasce dopo una lunga sospensione, è coprodotto dall’Associazione La Zattera dell’Arte, dall’EAR Teatro di Messina, dall’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, dal Comune di Messina e si avvale inoltre della collaborazione del Centro Studi Cinematografici di Roma e del Coordinamento Festival di cinema in Sicilia.