“Come le tartarughe”, nella multisala Iris la "prima" in Sicilia alla presenza della regista messinese Monica Dugo

Il film "Come le tartarughe" avrà la sua prima siciliana giovedì 7 settembre alle 21 a Messina nella multisala Iris a Ganzirri. Saranno presenti Monica Dugo, regista e interprete, e Cinzia Catanoso Rutson, produttrice, entrambe originarie di Messina e legate da una solida amicizia fin dai tempi del liceo.

Questo film ha confermato non solo la loro amicizia ma anche una proficua collaborazione professionale. Monica, con un background che spazia dalla danza all'arte drammatica, ha aggiunto il titolo di autrice, sceneggiatrice e regista alle sue molteplici competenze. Nel frattempo, Cinzia, con la sua vena imprenditoriale ed esperienza in produzione ha ottenuto successi anche all'estero , dove persegue una carriera manageriale. Questa sinergia tra creatività e competenze organizzative ha portato alla realizzazione di questo progetto molto apprezzato.

La pellicola racconta le vicende di una famiglia apparentemente ideale che vive una vita da copertina nel centro storico di Roma: Daniele, Lisa, l'adolescente Sveva e il settenne Paolo sembrano la fotografia della perfezione. Almeno finché Daniele, senza preavviso né spiegazioni, non svuota la sua parte d'armadio e non se ne va. Lisa, messa al corrente che da questa decisione non si torna indietro, è traumatizzata. L'armadio lasciato vuoto da Daniele diventa il suo rifugio e il suo nascondiglio, dove mettere in pausa la realtà del dolore e provare a rammendare le ferite. Al suo fianco i due figli, confusi e spaventati ma pronti a supportare il viaggio di guarigione della madre. Tra i protagonisti, accanto a Monica Dugo, ci sono Romana Maggiora Vergano, Edoardo Boschetti, Francesco Gheghi, Angelo Libri, Annalisa Insardà e Sandra Collodel.

Il film, presentato al festival di Venezia nel 2022, è stato sviluppato all'interno del Biennale College Cinema, un percorso formativo finanziato dalla Biennale di Venezia. Monica e Cinzia hanno vinto un finanziamento di 150.000,00 euro per la produzione, distinguendosi come uniche italiane selezionate tra circa 2000 candidature. Il film è un esempio di come la passione e l'impegno possano superare le limitazioni di budget, definendosi più "love budget" che "low budget".

Il progetto ha attirato un cast e una crew di altissimo livello, ma il vero valore aggiunto è stata l'amicizia e la fiducia consolidata tra Monica e Cinzia. Dopo la sua presentazione a Venezia, "Come le tartarughe" ha ricevuto il premio dalla HFPA e da Film Independent, che ha consentito a Monica di trascorrere una residenza a Los Angeles con la proiezione del film. Il film ha inoltre partecipato a importanti festival internazionali, tra cui Rio de Janeiro, Atene, Seattle, New York e, più recentemente, il Giffoni Film Festival.

Da poco è stato rilasciato nelle sale cinematografiche italiane, con l’augurio che un pubblico sempre più ampio possa apprezzarne il valore artistico e la dedizione che sono stati investiti in questa pellicola.