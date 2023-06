Influencer dal piccolissimo al grande schermo, Bella Thorne al Tao FilmFest

È conosciuta principalmente per aver interpretato Cece Jones nella serie Disney Channel “A tutto ritmo” e Paige Townsen nella serie “Famous in Love” ma la sua pagina su Wikipedia è un susseguirsi cose fatte. E ha appena 25 anni. Di Bella Thorne sappiamo anche che si sposa. Dopo le nozze mai celebrate con l’ex cantante dei Benji & Fede, Benjamin Mascolo, il prescelto è Mark Emms, produttore cinematografico e televisivo di “Bad Vegan” che le ha già regalato un anellone con diamante da dieci carati, in stile “Beautiful”.

Nell’attesa del grande giorno Bella è arrivata a Taormina, ospite del Taormina Film Festival, per accompagnare, ieri sera il Teatro antico, gli “Influencer Shorts”, corti diretti da influencer, all’interno di una serata di gala curata da lei stessa: compagni sul palcoscenico celebrità del mondo dei social media al loro primo incontro con l’arte cinematografica. Sono stati, infatti, presentati alcuni nuovi cortometraggi, da quello di Nina Dovrev dal titolo “The one”, a quelli di Khaby Lame, Jacqueline Fernandez, Amanda Cerni, Adriana Lima, a lungo “angelo” di Victoria Secret’s, Barbara Palvin.

Anche Bella ha mostrato in anteprima il suo “Paint her red”, una narrazione che esplora la situazione delle donne, basata su una sceneggiatura originale da lei scritta, diretta e interpretata con l’attrice Juliet Sterner, voce narrante il regista-sceneggiatore Oren Moverman, candidato all’Oscar per la sceneggiatura originale di “Oltre le regole - The Messenger”.

In un comunicato la Thorne aveva spiegato: «Tutti ci connettiamo attraverso le storie e io cerco storie che mostrino l’equilibrio tra i lati belli e brutti della vita, la luce e l’oscurità da cui siamo circondati ogni giorno. Con vulnerabilità e forza, il mio film utilizza immagini ossessionanti e un insieme di prosa e poesia malinconica, permettendo al pubblico di dare un'occhiata più intima al viaggio pre-destinato di una donna».

