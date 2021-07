Marefestival Salina, stasera il Premio Troisi a Barbara De Rossi e Claudio Castrogiovanni

Comincia oggi il Decennale di Marefestival Salina, nella suggestiva cornice della terrazza del porto turistico “Marina di Salina”, dove si terrà alle 18 la conferenza stampa e, alle 22 a Malfa, lo spettacolo sul palco della piazza Immacolata. All’apertura prenderà parte Roberto Gueli, vicedirettore nazionale TgR Rai, media partner della manifestazione promossa da Massimiliano Cavaleri, Patrizia Casale e Francesco Cappello. Stasera riceveranno il Premio Troisi Barbara De Rossi e Claudio Castrogiovanni e per la sezione Emergenti il regista Francesco Santocono per un corto particolarmente interessante sul tema Hiv; Targa Argento all’attore siciliano Tony Morgan, che ha una lunga e brillante carriera alle spalle. Protagonisti della seconda serata, domani, Claudio Gioè (cui sarà assegnato anche il Premio Cral Città metropolitana di Messina) e Roberto Lipari, che ha già ricevuto il riconoscimento nel 2016, ma torna per celebrare la storia dei 10 anni del Festival e regalare al pubblico un intervento tratto dai suoi ultimi show che hanno avuto grande successo. Premio “Troisi Emergenti” alla documentarista e giornalista Alessia Bottone. Sabato si esibirà sul palco la cantante Silvia Mezzanotte, voce per 10 anni dei Matia Bazar con cui ha vinto un Sanremo grazie al brano “Messaggio d’amore”: proporrà questo e altri celebri pezzi del gruppo e un omaggio a Mina prima della consegna del Premio Troisi categoria Musica, già assegnato nelle passate edizioni a Roby Facchinetti, Gigliola Cinquetti, Jalisse, Giovanni Caccamo. Sempre nella serata finale sono attesi Claudia Koll, Pif, Paolo Ruffini, il maestro Claudio Rossi Massimi, la produttrice Lucia Macale.

In occasione del Festival, l’Asp Messina promuoverà nella piazza di Malfa il “Villaggio della salute”: camper e stand per informare la popolazione e sensibilizzare su diverse malattie con l’obiettivo di promuovere la salute: «Alla luce del significativo riscontro avuto nella precedente edizione – spiega il direttore generale facente funzioni Bernardo Alagna – vogliamo offrire agli isolani, ma anche ai turisti e al pubblico del festival, una serie di servizi sanitari gratuiti che prevedono visite, screening, prenotazioni di esami e vaccinazioni e altre attività mediche e di prevenzione per far comprendere alla popolazione l’importanza della prevenzione, specialmente all’indomani dell’emergenza sanitaria». I Premi Troisi, come ogni anno, sono stati realizzati dal “maestro di resine” Antonello Arena; le targhe del Decennale invece sono firmate da Claudio Calabrò di Sear Argenti. A consegnarle, tra gli altri, saranno il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, il presidente del Conservatorio Corelli Giuseppe Ministeri, la presidente nazionale del Cirs Maria Celeste Celi, il responsabile Relazioni con i media e comunicazione area Sud di Open Fiber Fabio Melia, gli imprenditori Giuliano Fecarotta rappresentato da Paola Marino, Manfredi Barbera, Paolo e Salvatore Sciotto, Gea Nuccio, Daniele De Vincenzo. Sarà possibile seguire Marefestival in streaming sulla pagina Facebook e grazie alle dirette della pagina Instagram Sicilian_Story, partner del Decennale insieme con Plastitalia.

Il rilancio del porto turistico

Oggi, alle 18, la conferenza d'apertura del Decennale del Premio Troisi si terrà nel porto turistico Marina di Salina: nuova gestione e nuove prospettive per un luogo che diventerà uno “snodo” turistico grazie a un management giovane e dinamico che ha letteralmente rivoluzionato lo scalo, investendo sull’infrastruttura e sui servizi per garantire una marina viva e accogliente tutto l'anno. «Nonostante il momento di crisi nel comparto – spiega l’ad di “Marina di Salina” Luca Mallia – abbiamo scommesso sulle Eolie, meta gettonatissima, anche alla luce dell'incremento della mobilità interna e la ricerca di luoghi “sicuri”. Vogliamo essere punto di riferimento per i diportisti italiani e internazionali: un “albergo sul mare” integrato nel paesaggio di uno dei luoghi più suggestivi. Il rilancio del turismo siciliano passa dallo sviluppo del comparto del mare. Abbiamo ripristinato, messo in sicurezza e potenziato i servizi per accogliere i flussi in arrivo. Ad oggi il porto dispone di 180 posti barca per imbarcazioni fino a 50 metri e un team di professionisti coordinato dal direttore Anna De Arena. Grazie alla collaborazione con le istituzioni locali abbiamo messo in campo una strategia di sviluppo integrata per coinvolgere tutti gli attori della filiera, con l'obiettivo di destagionalizzare il turismo. Dalla partnership con i promotori di competizioni nautiche (ad esempio, Eolian Cup 2021), alla sinergia con eventi culturali come il Marefestival Salina: siamo certi - conclude Mallia - che facendo rete e unendo energie e professionalità, sarà possibile valorizzare uno dei luoghi più affascinanti della nostra terra, dove si incontrano tradizioni, natura, bellezze paesaggistiche, enogastronomia e storia».

© Riproduzione riservata