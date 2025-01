Bivio allenatore per il Messina: Mirko Cudini in pole per sostituire Modica?

Bivio allenatore per il Messina. Da quanto trapela, potrebbe essere Mirko Cudini il nuovo allenatore del Messina. Marchigiano, classe 1973 ex difensore.

Ha intrapreso la carriera di allenatore dopo il ritiro dal calcio giocato. Il suo percorso da tecnico è iniziato nel settore giovanile della Sambenedettese nella stagione 2015-2016. Successivamente, ha guidato la Sangiustese nel campionato di Eccellenza 2016-2017, subentrando a stagione in corso.

Nella stagione 2018-2019, Cudini ha allenato il San Nicolò Notaresco in Serie D, ottenendo il settimo posto in classifica.

Nel luglio 2019, è stato nominato allenatore del Campobasso, conducendo la squadra alla promozione in Serie C nella stagione 2020-2021. Ha mantenuto la guida tecnica del Campobasso anche nella stagione successiva in Serie C, prima di annunciare la sua partenza nell'aprile 2022.

Nel giugno 2022, Cudini è stato ingaggiato dalla Fidelis Andria in Serie C, ma è stato sollevato dall'incarico nel novembre dello stesso anno a causa di risultati negativi.