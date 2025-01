Clamoroso: Modica dice ancora no al Messina, Alaimo in conferenza stampa: "Nel pomeriggio il nuovo allenatore, Cissè il 30 in città"

Da barzelletta a telenovela la crisi tecnica del Messina. La società confidava di risolverla respingendo le dimissioni dell'allenatore Giacomo Modica e proseguire con lui la stagione, ma stamani il tecnico ha ribadito il suo no confermando le dimissioni. La squadra da due giorni si allenava agli ordini del tecnico in seconda Carmelo Mancuso senza che il club ingaggiasse un sostituto, evidentemente perchè il ds Roma confidava di convincere Modica al quale è legato anche da un ottimo rapporto personale. Adesso con un impegno che bussa alle porte a Caserta contro una diretta concorrente la situazione è davvero critica.

Durante la conferenza stampa convocata nella mattinata di oggi presso la sala stampa "Mino Licordari" del Franco Scoglio di Messina a presentarsi ai microfoni il nuovo presidente Alaimo che ha confermato la volontà di Modica di non proseguire con il progetto tecnico biancoscudato: "Abbiamo provato in tutti i modi ai convincere mister Modica, per proseguire con il progetto esistente. Ma gli stimoli sono venuti meno. Abbiamo fiducia massima in Domenico Roma e già nella giornata di oggi presenteremo il nuovo tecnico che siederà in panchina già da sabato nella delicatissima sfida contro la Casertana".