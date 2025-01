Acr Messina, altro che squadra da rinforzare: il ds Roma lascia la città. E al "Marullo" si rivede Modica

Il tiepido ottimismo della mattinata di mercoledì ha lasciato spazio alla preoccupazione in casa Messina. una certezza emerge tra le numerose incertezze degli ultimi giorni: Domenico Roma, in assenza di garanzie da parte della nuova proprietà, non sarà il direttore sportivo del club biancoscudato. Per il momento ha lasciato Messina, dopo i giorni intensi vissuti in sede e al Marullo, durante i quali non ha lesinato impegno nel condurre trattative di mercato e cercato di riportare al centro progetto quei calciatori che, a dicembre, erano di fatto stati autorizzati a partire da precedenti dirigenti.

Ecco perché lo spogliatoio del Messina è diventato una sorta di bomba a orologeria, esplosa definitivamente per le mancate risposte di AAD Invest Group e del presidente Stefano Alaimo, con il CEO Doudou Cissè ancora fuori sede. Non ci sono la garanzie attese, tra l’integrazione della fideiussione depositata in estate da Pietro Sciotto e la mancata immissione di denaro liquido nelle casse societarie.

Nulla, però, potrà mai mettere in discussione la professionalità di Domenico Roma, tornato a Messina voglioso di mettersi alle spalle la non felice esperienza di Foggia. Il dirigente calabrese voleva proseguire nell’ottimo lavoro svolto nella passata stagione sportiva, chiusa con la tranquilla salvezza raggiunta e con un piccolo record: essere stato l’unico direttore sportivo, nell’era di Pietro Sciotto tra i professionisti, a completare un’intera stagione in biancoscudato.

E intanto la squadra, che ha ritrovato il tecnico Modica dopo i giorni passati lontano dal Marullo per una sindrome influenzale, dopodomani affronterà un impegno fondamentale con il Taranto. Il tecnico, nella mattinata, ha dialogato a lungo con la squadra che, sabato sul neutro di Francavilla, non avrà aiuti dal mercato. Congelate tutte le trattative a un passo dalla firma intavolate da Roma e gruppo che sarà lo stesso che ha affrontato nell’ultimo turno l’Audace Cerignola, con tanti elementi che però avevano dimostrato abbondantemente di non essere più concentrati sul progetto Messina.

Una situazione incandescente che getta ombre sempre più fitte su AAD Invest Group e rischia già all’inizio del mese di gennaio di compromettere anche la stessa corsa verso la salvezza del Messina.