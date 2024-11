Settori giovanili: Fair Play Messina vittorie per U15 Élite, U14 e U16 Regionali, U15 e U17 Provinciali

Torna a vincere l’U15 Élite: 2-1 al “Sorbello Stadium” contro la Teamsport Millenium. Le reti di Bombaci e Staiti regalano i tre punti alla formazione bianconera. Mister Cucinotta mette in campo Falcone, Panasiti, Colozzi, Ruggeri, Ieni, Staiti, Lucifora, La Monaca, Bombaci e Centorrino. Al 13’ i padroni di casa passano in vantaggio: Errore in uscita della Teamsport che paga dazio, puntuale il suggerimento di La Monaca per Bombaci che trafigge Azzarelli. Basta un minuto alla Teamsport per pareggiare il risultato: Lungo linea di Carmeni per Fode il cui diagonale stavolta va si sul palo, poi in fondo al sacco per l’immediato pareggio etneo. Nella ripresa al 3’ occasione Fair Play: palla vagante contesa ai confini dell’area di rigore con Azzarelli che va addosso a Panasiti, entrambi a caccia del pallone, per l’arbitro ci sono gli estremi della massima punizione. Dagli 11 metri Staiti calcia magistralmente alla sinistra del portiere riportando in vantaggio la compagine J Academy. Vince la Fair Play 2-1, rimane in alto dove vuole stare l’11 di Antonio Cucinotta, prosegue il mal di trasferta per la Teamsport che rimane comunque ancorato al treno Playoff. Nel prossimo turno la Fair Play incontrerà il Katane Soccer in quello che si prospetta un match d’alta classifica.

Tante le vittorie questo weekend per la Fair Play Messina: torna alla vittoria l’U15 Élite. Vincono anche l’U14, U15, U16 e U17 Provinciali. Sconfitta per l’U17 Élite, l’Atletico Messina U15 e la Fair Play U14. Pareggio per l’U19 Juniores

Nel campionato Giovanissimi Provinciali U15 - Messina - Girone B la Next Gen Fair Play Messina vince 7-0 contro il Trinacria Messina grazie alle doppiette di Jackson, Nuccio, Di Natale e la rete di Giliberto. In campo per i bianconeri Fiumara, Saglimbeni, Giostra, Studiolo, Costa, Giliberto, Lazzara, Morabito, Nuccio, Jackson e Di Natale. Domina tutto il match la Next Gen e la prima rete è di Jackson: al 8’ sfera messa dentro dalla destra che arriva a Nuccio che calcia trovando la deviazione della difesa su cui si avventa Jackson che manda in rete. Al 22’ raddoppio locale: rimessa laterale per Di Natale che mette dentro per Nuccio che deve solo spingere in rete. Nella ripresa Jackson è incontenibile, parte da centrocampo, brucia tutta la difesa e manda in rete per il 3-0, doppietta per lui. Al 7’ doppietta anche per Nuccio che salta un avversario e calcia mettendo in rete per la quarta rete bianconera. Passano dieci minuti e dopo la rimessa di Milazzo, Di Natale calcia e segna entrando nel tabellino dei marcatori. Al 19’ la sesta rete bianconera è di Giliberto che si fa trovare sul secondo palo da Sturniolo. Terza doppietta di giornata al 24’: cross messo dentro dalla destra per Di Natale che prima cicca la sfera e poi con un pallonetto segna il settimo e ultimo goal del match. Sconfitta invece in casa l’Atletico Messina: al “Gescal Stadium” finisce 0-5 contro il fuori classifica Real Gescal sq. B. Nel prossimo turno l’Atletico Messina affronterà fuori casa la Riviera Nord mentre la Next Gen Fair Play giocherà in trasferta contro la Passion Sport.

Dopo il pareggio della scorso turno, gli U16 Regionali vincono per la prima volta nonostante la differenza di età (ben 13 i 2011 in distinta in un campionato dedicato ai 2009) per 3-2 grazie alle marcature di Pizzo, Molonia e Balsamo. L’undici titolare è: Pintaldi, Gualberti, Cinturrino, Marino, Galletta, Maggiari, Vinci, Tramontana, Brigandì, Pizzo e Molonia. Vantaggio Fair Play al 10’: palla in mezzo per Pizzo, prima conclusione parata poi di faccia segna l'1-0 sulla ribattuta. Le restanti reti sono tutte nella seconda frazione. Dopo 2’ pareggia il JSL: azione da corner che porta al goal di testa di Contenta. Nuovo vantaggio al 8’ per i padroni di casa: palla in profondità sulla destra per uno scatenato Molonia che si accentra e trova il 2-1. Al 27’ la Fair Play chiude il match con il missile di Balsamo su calcio di punizione. Tenta di riaprire la gara il JSL: al 37’ rigore per gli ospiti su fallo di Galletta, si incarica della battuta Giardina che fa 3-2 e batte Nasso.

Vittoria anche per la Next Gen: al “Comunale” di Roccalumera finisce 0-6; a segno Summa, con una doppietta, Di Salvo, Modeo, Lo Presti e Mortelliti. Prossima settimana la Fair Play gioca contro il Passion Sport al “Gescal Stadium” mentre la Next Gen affronta in casa la Nuova Rinascita.

Vittorie anche per l’U15 e l’U17 Provinciali. Nel campionato Giovanissimi Provinciali U15 - Messina - Girone C la Fair Play Sq. B vince per la terza volta consecutiva: 0-7 in trasferta contro il Real Francavilla. Al 32’ apre le marcature Prugno. Nella ripresa gli ospiti segneranno ben sei reti: al 3’ Pizzo, al 14’ Di Pietro, al 20’, 32’ e 35’ Modica, che porterà il pallone a casa e al 34’ la rete di Balsamo. Tre vittorie di fila anche per la Next Gen Fair Play Messina nel campionato Allievi Provinciali U17 - Messina - Girone B: vittoria di prestigio per la formazione interamente composta da 2009, un anno sotto età, che si è imposta, sul campo del Real Francavilla, per 0-2 grazie alle marcature di Summa e Di Salvo. Nella prossima giornata l’U15 Provinciali affronta il Taormina Soccer School mentre l’U17 Provinciali sfida il Real Gescal Sq. B.

Una vittoria e una sconfitta per la Fair Play Messina nel campionato Giovanissimi Provinciali U14 - Messina - Girone E. Sconfitta 2-0 contro l’AGA Messina mentre la Fair Play Sq. B vince 0-15 contro il Don Peppino Cutropia grazie alle cinque reti di Faliti, le triplette di Siracusa e Schepis, la doppietta di D’Agostino e le reti di DiStefano e La Malfa Chadrac. Entrambe giocheranno la quarta giornata in casa: la Fair Play contro la Messana, la Fair Play Sq. B contro il Comprensorio del Tindari Sq. B.

Sconfitta indolore per l’U17 Élite al “Comunale Nesima” di Catania, i rossazzurri fuori classifica vincono di misura 1-0. Prossima gara domenica 24 novembre contro il Modica Airone. Parità tra Atletico Messina e Fair Play: 2-2 al “Comunale Bonanno”. A segno per i bianconeri Minissale. Nella quinta giornata la Fair Play affronterà la Polisportiva Sant’Alessio lunedì 25 novembre.

Tabellino Campionato Under 15 Élite - Girone B - 8a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, domenica 17 novembre - ore 10:00

Fair Play Messina U15 Élite - Teamsport Millenium U15 Élite: 2-1

Marcatori: 12’ Bombaci, 13’ Fode (T), 4’ st Staiti

Fair Play Messina U15 Élite: Falcone, Panasiti (6’ st Marino), Santoro, Colozzi, Ruggeri, Lucifora (33’ st Maggiari), Staiti, Ieni, La Monaca, Centorrino, Bombaci (28’ st Schepisi).

Allenatore Antonio Cucinotta

Teamsport Millenium U15 Élite: Azzarelli, Galeotto, Ursino, Bisicchia (1’ st Nicolosi), Carmeni (33’ st Leonardi), Cubeda (12’ st Fazio), Signorelli, Pulvirenti (1’ st Privitera), Ferrara, Maugeri (17’ st Maugeri), Fode.

Allenatore Salvatore Lo Turco

Tabellino Campionato Giovanissimi Provinciali U15 - Messina - Girone B - 3a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, sabato 16 novembre - ore 16:30

Next Gen Fair Play Messina - Calcio Trinacria Messina: 7-0

Marcatori: 8’, 3’ st Jackson, 22’, 7’ st Nuccio, 17’ st, 24’ st Di Natale, 19’ st Giliberto

Next Gen Fair Play Messina: Fiumara, Saglimbeni, Giostra, Studiolo, Costa, Giliberto, Lazzara, Morabito, Nuccio, Jackson, Di Natale.

Allenatore Cangemi

Calcio Trinacria Messina: Dizon, Giordano, Ragno, Arena, Cardullo, Messina, Barbera, Santoro, Maranello, Russo, Mazzù.

Allenatore Maurizio Saporoso

Tabellino Campionato Allievi Provinciali U16 - Girone C - 2a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, lunedì 18 novembre - ore 16:30

Fair Play Messina - JSL: 3-2

Marcatori: 10’ Pizzo, 8’ st Molonia, 27’ st Balsamo, 2’ st Contenta (J), 37’ st Giardina (J)

Fair Play Messina: Pintaldi (1’ st Nasso), Gualberti (25’ st Calabrò), Cinturrino, Marino (6’ st Prugno), Galletta, Maggiari (15’ st Sciabbarasi), Vinci, Tramontana (1’ st Balsamo), Brigandì (20’ st Di Pietro), Pizzo (12’ st Gervasi), Molonia.

Allenatore Caminiti

JSL: Palmeri, Ballato, Cala, Pizzuto, Di Luca, La Monica, Valdesi, Giardina, Bonfiglio, Spinella, Contenta.