"Pietro Sciotto te ne devi andare": sit-in dei tifosi del Messina contro il presidente. Il sindaco incontrerà la proprietà VIDEO

Oltre 400 i tifosi del Messina presenti a Piazza Municipio per manifestazione contro la gestione del presidente Pietro Sciotto. Cori che lo invitano a lasciare: "Meritiamo un grande Messina". In piazza i vessilli di Fedelissimi, Uragano Cep, Nocs e Fracidi. Una protesta a tutti gli effetti contro la gestione fallimentare di questi anni. Perché al di là del "grazie" che va al presidente Sciotto per non aver fatto perdere il calcio a Messina è palese che una piazza come Messina non può meritare una società che si muove come ha fatto negli ultimi anni, all'insegna dell'improvvisazione degna di un club di dilettanti. E i tifosi l'hanno gridato a gran voce. Fischi anche per il sindaco Federico Basile all'arrivo a Palazzo Zanca, mentre una delegazione è poi stata ricevuta dal sindaco. I tifosi hanno chiesto a Basile di prendere in mano la situazione, spingendosi sino ad auspicare che il primo cittadino non dia lo stadio alla società. Immediata la replica del sindaco: “Intanto sgomberiamo il campo dalla politica – ha detto Basile, peraltro rispondendo a chi gli contestava la mancanza di iniziativa a causa del rapporto politico di vicinanza con Matteo Sciotto, fratello di Pietro – Il Comune di Messina non può non dare lo stadio per allontanare una proprietà. Non sarei un buon sindaco. Se il presidente ha veramente voglia di vendere, cosa che io non so con certezza, lo farà. Ma la sua è un’operazione imprenditoriale, il calcio funziona così". Basile ha però preso l'impegno di incontrare Sciotto per capire il futuro del club, a garanzia della tifoseria e della città.