“I bastardi di Scoglio” a Lipari dal 6 al 9 giugno

Entra nel vivo l’organizzazione degli eventi in programma dal 6 al 9 giugno a Lipari per l’evento “I Bastardi di Scoglio” organizzato dall’associazione socio-culturale “Gli amici del presepe di Lipari”. Giovedì 6 giugno alle 19,30 sarà aperto il sipario sulla mostra fotografica “Le memorie del prof”, curata da Francesco Saya e allestita nella “Sala delle Lettere” di corso Vittorio Emanuele.

Venerdì 7 giugno alle 18 al “Turmalin” la conferenza stampa di presentazione, alla presenza di istituzioni ed ex calciatori del Messina. Moderata dal giornalista Giovanni Di Marco, accoglierà gli interventi del sindaco di Lipari Riccardo Gullo, dell’ex capitano biancoscudato Antonio Bellopede e dell’avvocato Gaetano Orto, promotore dell’evento con Raffaele e Michele China. In rappresentanza di Federalberghi, che patrocina la manifestazione insieme al Comune di Lipari, ci sarà Christian Del Bono.

Sabato 8 giugno alle 19 nella terrazza “Ciauri i mari” a Porto Pignataro, la tavola rotonda “Le frasi celebri di Scoglio”, moderata da Davide Gambale, addetto stampa del Messina, e alla quale parteciperanno Salvatore De Maria, giornalista della Gazzetta del Sud (media partner dell’evento), Tobias Scoglio, Romolo Rossi, Carmelo Mancuso e Luciano Orati.

Domenica alle 9,30 allo stadio “Franchino Monteleone”, dopo la messa celebrata da monsignor Gaetano Sardella, la “Partita dei ricordi”, con la partecipazione del direttore sportivo del Messina Domenico Roma. In campo anche Domenico Franco, Damiano Lia e Vincenzo Plescia, le vecchie glorie, guidate dal portiere Gaetano Orto, e le giovani promesse eoliane. Il calcio d’inizio della partita sarà dato da Franco Scoglio jr.