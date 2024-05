Addio all’arbitro benemerito Benedetto Quinci, Aia Messina in lutto

La comunità degli arbitri messinesi piange la scomparsa dell’arbitro benemerito Benedetto Quinci, rilevante figura della storia della sezione peloritana. Inquadrato alla Can A e B per un decennio, a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, è stato protagonista, come assistente arbitrale, in alcune tra le più prestigiose gare della massima serie, nelle quali ha affiancato i più importanti direttori di gara dell’epoca. Le esequie saranno celebrate domani, lunedì, in Duomo alle 16.30

Intanto Antonio Boscia e Roland Herberg sono stati proclamati arbitri benemeriti dal Comitato Nazionale Aia, riunitosi venerdì.