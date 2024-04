Messina, contro il Potenza l’ultima in casa per la salvezza

Ultima gara casalinga per il Messina, che oggi sfida il Potenza per mettere un sigillo sulla salvezza già ipotecata contro il Monterosi e non arrivata al “Massimino” di Catania, seppur i giallorossi avrebbero meritato di far punti. Una goccia di rimpianti che si aggiunge ad altre accumulate durante il campionato, specie nel girone di ritorno, per una squadra che guardando alle prestazioni ha mostrato di avere tutte le carte in regola per potere ambire a un posto tra i playoff, ormai però diventato chimera. Il calcio è anche questo, piaccia o meno, determinato pure da episodi, sviste arbitrali, in alcuni casi peso “politico” societario, ingenuità evitabili e altri elementi che possono incidere oltre la qualità di un gioco spesso di livello alto, pari se non superiore a formazioni che oggi stanno davanti all’Acr.

Fatto 30, serve il 31

L’ultima sconfitta del Cibali nel derby, è il punto da cui ripartire in vista della partita di oggi: «Il fastidio per come è arrivata la sconfitta c’è - ammette mister Giacomo Modica alla vigilia del match odierno (ore 20 al “Franco Scoglio”) -, più che altro perché dopo dieci rigori chiari che non ci vengono concessi, ce ne viene chiamato uno contro di quel tipo. Credo che abbiamo fatto il nostro dovere e ci possiamo rimproverare poco, ma abbiamo subito un’altra ingiustizia non piacevole da digerire, specie se diventa routine. Un rigore che ha visto solo l’arbitro in tutto lo stadio e che ha destato tanta amarezza. Ora ci troviamo a giocare questa gara in casa, l’ultima dell’anno e vogliamo disputarla con il piglio giusto. Abbiamo fatto 30 e dobbiamo fare 31 con dedizione e responsabilità, con il giusto approccio a livello psicologico, nervoso e fisico».