Messina: Emmausso perno se si gioca coi trequartisti, Salvo prepara il turbo

Tre saranno gli assenti certi nel Messina che non prenderanno parte alla sfida salvezza in programma domani contro il Potenza al “Franco Scoglio”: Lia e Frisenna squalificati, Ortisi per il problema alla clavicola che lo costringerà a concludere anticipatamente il suo campionato. L’esterno mancino è stato l’unico a non prendere parte all’allenamento andato in scena ieri pomeriggio al “Marullo” di Bisconte. Per il resto, tutti disponibili. Oggi la rifinitura, sempre a Camaro, poi conferenza stampa del tecnico Giacomo Modica.

Tre assenti ma l’allenatore non avrà grandi difficoltà a sostituirli, specie perché dopo una stagione alle prese con gli incastri legati al “minutaggio”, che nelle ultime tre partite di campionato non viene preso in considerazione (o meglio, in forma ridotta e marginale, legato solo alla ripartizione dei fondi residui), si potrà decidere più liberamente. A destra da terzino, invece di Lia, avrà spazio sicuramente Peppe Salvo, che dopo una parte centrale di campionato disputato alla grandissima in sostituzione proprio di Lia che era infortunato o non al top, ha trovato meno spazio in questo finale ma è reduce da un buono scorcio di gara disputato nel derby di Catania.

In mezzo al campo, accanto all’intoccabile Franco, più possibilità aperte. Giunta sembra il principale indiziato a muoversi davanti alla difesa ma è aperta la candidatura anche di Firenze, altro elemento relegato ai margini in questa coda di torneo. Ma occhio anche a Civilleri, inserito al “Massimino” e in ripresa dalla contrattura alla coscia che lo aveva fermato in avvio di lavoro settimanale.

Lo stop di Ortisi inciderà forse meno degli altri, visto che in difesa a sinistra Modica vede di buon occhio il posizionamento del moldavo Dumbravanu, così da “liberare” l’impiego della coppia Manetta-Pacciardi in mezzo. Ma occhio in questi incroci anche a Polito, che con caratteristiche diverse può occupare una di queste caselle. Sulla trequarti non dovrebbero esserci stavolta dubbi sull’impiego di Emmausso, lasciato fuori a sorpresa a Catania con l’impiego di Zunno in quella posizione, esperimento che non dovrebbe ripetersi. L’ex Cremonese si è adattat ma è apparso più a proprio agio da terminale offensivo o sulla fascia. Rosafio l’altra garanzia, si giocano la maglia restante Plescia e Ragusa, un bel ballottaggio che può risultare anche importante in gara in corso.

Curiosità invece per capire come si presenterà il Potenza, arrivato al "De Giorgio-ter" dopo l'esonero di Marchionni. Senza Mazzeo, Verrengia, Schiattarella, Pace e Spaltro, il 3-5-2 dovrebbe vedere Alastra in porta; difesa con Armini, Sbraga e Hristov (o Maddaloni); Hadziosmanovic e l'ex Burgio sugli esterni; in mediana Candellori, Castorani e Saporiti più di Steffè; davanti Caturano intoccabile, con uno tra Volpe e Di Grazia accanto. All’andata la gara terminò in pareggio, senza gol segnati.