Emanuele, le nozze con Alessandra e il sogno Mamertina

Mamertina in finale playoff e il sì di Alessandra. Domenica perfetta per il direttore sportivo giallorosso Giuseppe Emanuele che, dopo l’ultima sfida interna contro il Don Peppino Cutropia, ha festeggiato il traguardo con la squadra e, soprattutto, in ginocchio e con anello, ha fatto la proposta alla fidanzata: «Era stata pensata l’anno scorso quando abbiamo giocato la finale playoff a Oliveri, ma con un pareggio non siamo stati promossi. Era arrivato il momento di chiedere la mano, le ho voluto fare questa sorpresa e ha detto sì. Vivo vicino al “Ducezio”, ha un valore speciale, è una seconda casa ed è il posto ideale per fare questo passo. Alessandra è sempre accanto a me, in questi due anni mi ha supportato e sopportato e non c’era modo migliore per coronare il nostro sogno».

Commozione e gioia immensa per i futuri sposi, che il prossimo anno convoleranno a nozze, ma intanto per il ds Emanuele c’è una stagione da chiudere al meglio dopo il secondo posto in campionato: «Il pari contro il Vivi Don Bosco, che era ultimo, ci ha condizionato, ma in quel periodo abbiamo avuto anche qualche problema in panchina con le dimissioni di Enrico Catania, poi Nino Manzo e il ritorno di Catania, prima di quello di Giuseppe Galati Pupo. Una montagna russa in panchina, poi sono arrivati i due pareggi con Fitalese e Virtus Rometta che hanno indirizzato il campionato. Comunque sono soddisfatto, perché da matricola abbiamo lottato fino all’ultimo per la promozione e siamo l’unica squadra imbattuta fuori casa», ha ricordato il dirigente giallorosso, che ora spera nella finale playoff contro la vincente di Ficarra-Tortorici per raggiungere l’obiettivo: «Sarà un derby bellissimo fra due corazzate paesi distanti pochi chilometri. Preferenza? Ficarra solo per scaramanzia, perché in stagione abbiamo conquistato 4 punti e solo 1 con il Tortorici, che ha vinto al “Ducezio”. Al turno successivo spero sia un bel match ma soprattutto che vinca la Mamertina per coronare il sogno di arrivare in Prima Categoria ad appena due anni dalla rinascita». Promozione e matrimonio per un doppio brindisi.