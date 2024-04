Messina, chiudere i conti salvezza col Potenza. Potrebbe bastare anche un punto

L’hashtag social, #esemusempricca, è già partito, così come la prevendita per l’ultima sfida casalinga della stagione del Messina, a dimostrazione dell’importanza che riveste il match dello stadio “Franco Scoglio” per la squadra e per tutto l’ambiente giallorosso.

La matematica. È l’obiettivo che capitan Ragusa e compagni si portano dietro da qualche settimana e quella di domenica 21 (fischio di inizio alle ore 20) contro un pericolante Potenza dovrà essere la partita che sancirà la salvezza. A due giornate dal termine della regular season il Messina ha l’occasione per raggiungere definitivamente l’obiettivo senza dover aspettare gli ultimi 90 minuti, quando la trasferta sul campo del Monopoli potrebbe diventare pericolosa.

Sfumato il traguardo nello sfortunato derby contro il Catania, deciso dall’ennesimo errore arbitrale che ha condizionato la stagione peloritana, la squadra di mister Giacomo Modica ha tutte le carte in regola per raggiungerlo davanti al proprio pubblico, chiamato a sostenere i giallorossi e, proprio in occasione dell’ultimo impegno casalingo, rendere un doveroso tributo a una squadra che, dopo le incertezze dell’andata, ha disputato un ottimo girone di ritorno evitando le difficoltà e le sofferenze delle ultime due stagioni.

Contemporaneità. Una giornata vecchio stile perché, dopo una stagione “spezzatino”, si scenderà tutti in campo nello stesso giorno e alla stessa ora. Il Messina, al 90’ della sfida contro i lucani, conoscerà il proprio destino, senza la necessità di dover attendere posticipi delle rivali. Una vittoria permetterebbe ai giallorossi di festeggiare la salvezza senza l’obbligo di guardare i risultati degli altri campi, in particolare quello di Crotone, dove sarà impegnato il Monopoli (39 punti), e di Torre del Greco, dove si giocherà lo scontro diretto tra la Turris (40) e il Monterosi (31). In caso di pareggio o sconfitta, invece, il Messina dovrà sperare in una mancata vittoria della formazione laziale per garantirsi il +8 sul penultimo posto e raggiungere comunque la salvezza per distacco.

L’avversario. Situazione di classifica complicata per i lucani, che si trovano appena sopra la zona playout con 41 punti e uno solo di vantaggio sulla Turris. Senza vittorie da quattro giornate, il Potenza, reduce dalla pesante sconfitta interna contro il Foggia (0-3), è scivolato in classifica e non si può permettere di fare calcoli nelle prossime sfide contro Messina e Virtus Francavilla per salvare la stagione. Una crisi culminata nelle recenti decisioni del presidente Donato Macchia di sollevare dall’incarico il direttore sportivo Fortunato Varrà e l’allenatore Marco Marchionni, che è stato sostituito dal tecnico della Primavera, Pietro De Giorgio.