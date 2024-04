Settore giovanile Messina: termina con una sconfitta la stagione per la Primavera, cadono U15 ed U17 ad Avellino

Un fine settimana da archiviare in fretta per il settore giovanile del Messina che rimedia tre sconfitte in altrettante partite nei campionati nazionali Primavera 4, Under 17 e Under 15.

Sabato a Santa Lucia del Mela si è chiusa la regular season del Girone B Primavera 4, salutata dal Messina con una rimonta subita dal Sorrento. Campani vittoriosi 1-2 al Gaetano Scirea in un match sbloccato a inizio ripresa dal biancoscudato Cutispoto. Lo stesso Cutispoto pochi minuti dopo verrà espulso per doppia ammonizione, lasciando agli avversari spazi e occasioni. Di Cinque e Ottieri le reti valse il successo rossonero.

Ad Avellino si schianta l’Under 15 Nazionale che perde 5-1 e abbandona ogni velleità play-off. La doppietta di Campo e il gol di Bianco mettono le ali agli irpini nel primo tempo, in cui il Messina riesce a trovare la via della porta solo nel recupero quando Tavilla trova il guizzo in area per il 3-1. Il copione non cambia nella ripresa e l’Avellino allunga con i gol di Coulibaly e Caso.