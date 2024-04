Con Rosafio e Plescia il Messina liquida il Monterosi e... rivede i playoff

Messina - Monterosi 2-1

Marcatori: 44’ Rosafio, 48’ Plescia, 27’ st Eusepi

Messina (4-3-3): Fumagalli E. 6, Salvo 6, Manetta 6, Pacciardi 5,5, Dumbravanu 6,5, Frisenna 6, Franco 6,5, Giunta 6 (36’ st Civilleri sv), Rosafio 7,5 (36’ st Scafetta), Plescia 7,5 (24’ st Ragusa 6), Zunno 6,5. In panchina: Piana, Di Bella, Zona, Firenze, Lia, Luciani, Signorile, Ortisi, Cavallo, J. Fumagalli, Civilleri. All. Modica 6,5

Monterosi (5-3-2): Forte 6, Piroli 5,5 (22’ st Fantacci 5,5), Mbende 5, Crescenzi 5,5, Gavioli 5,5 (9’ st Silipo 6,5), Frediani 6 (38’ st Palazzino sv), Gori 5,5, Parlati 6, Bittante 7, Vano 5,5 (1’ st Rossi 5), Eusepi 6. In panchina: Rigon, Di Renzo, Verde, Ferreri. All. Scazzola 5,5

Arbitro: Mirabella di Napoli 5 Assistenti: Colavito di Bari e Cavalli di Bergamo

Note Ammoniti: Fumagalli E., Modica, Manetta, Franco del Messina; Vano, Mbende, Eusepi, Frediani del Monterosi.

Angoli: 5-3 Recupero: 4’ pt e 4’ st

Il Messina ritrova il successo dopo cinque turni, batte il Monterosi, si avvicina alla matematica salvezza ma la zona playoffo non è poi così distante. I giallorossi provano subito a pungere e si rendono pericolosi con Zunno, ma gli ospiti rispondono con due buone occasioni di Gori e Vano. Il finale di frazione, però, è tutto giallorosso: al 44’ Zunno lancia Rosafio che, con un sinistro dal limite, firma il vantaggio e, al 48’, ancora Zunno per Rosafio che, con un preciso lancio, trova Plescia in area, stop di petto e sinistro al volo che si insacca sotto la traversa.

Sul doppio vantaggio il Messina rallenta nella ripresa, si limita a gestire, ma al 27’ il Monterosi accorcia con Eusepi su azione d’angolo. Il gol risveglia i peloritani, che sfiorano il gol due volte con Giunta: prima calcia a fil di palo, poi salta anche Forte ma Parlati salva sulla linea, così come Bittante mura Zunno poco dopo. Finisce 2-1: il Messina si rialza e fa festa con i propri tifosi per un traguardo che, con 44 punti, è ormai vicino.