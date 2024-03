Settore giovanile Messina: cade la Primavera 4 a Recanati, U15 travolta nel derby contro il Catania. U17 sconfitta di misura

Un fine settimana da archiviare in fretta per il Messina uscito sconfitto in tutte le gare disputate delle formazioni giovanili nei campionati nazionali.

La Primavera subisce uno scottante 4-0 a Recanati e saluta ufficialmente ogni possibilità di raggiungere i play-off. Gara a senso unico al “Nicola Ubaldi” sbloccata al 4’ da Garbattini. Al 9’ il raddoppio marchigiano porta la firma di Valleja su calcio di punizione e indirizza definitivamente la partita. Gigli cala il tris a due dalla fine del primo tempo mentre nella ripresa è Masi a rimpinguare il parziale per il definitivo 4-0.

Debacle assoluta per l’Under 15 Nazionale che dopo un primo tempo equilibrato subisce un’imbarcata dal Catania, vittorioso addirittura per 6-0. A Nesima le marcature si aprono nel primo tempo con il gol di Zinna. Ad inizio ripresa un rigore porta sul 2-0 gli etnei con Dugo. Il Messina protesta per un rigore non assegnato e rimane in 10 per espulsione di Paratore, lasciando strada alla goleada rossazzurra. Nei 12 minuti finali il Catania trova la rete in quattro occasioni: doppietta di Egitto, gol di Maurici e Bonina. Chiude un amaro quadro domenicale l’Under 17 che spreca tanto e viene punita dal Catania con un gol in apertura di Mannino. Per il resto dei 90’ i biancoscudati collezionano azioni, un traversa con Viola e, con lo stesso numero 9, un calcio di rigore sprecato all’ora di gioco.