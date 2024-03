Salvezza matematica rinviata per il Messina che perde 3-0 con il Foggia

MESSINA FOGGIA 0-3

Marcatori: 20’ Gagliano, 11’ st Tascone, 47’ st Millico

Messina (4-2-3-1): Fumagalli E.7; Lia 6 (38’ st Salvo sv), Manetta 4,5, Pacciardi 4,5, Ortisi 6; Franco 5,5 (25’ st Scafetta 6), Frisenna 4,5; Rosafio 5,5 (15’ st Giunta 6), Emmausso 6,5 (25’ st Plescia 5,5), Ragusa 5,5 (15’ st Polito 6); Zunno 6. In panchina: Piana, Zona, Dumbravanu, Firenze, Luciani, Signorile, Cavallo, Polito, Fumagalli J., Civilleri. All.: Modica 6

Foggia (4-3-3): Perina 7,5; Silvestro 6, Rizzo 6,5, Ercolani 5,5 (27’ st Papazov sv), Salines 6; Tenkorang 5,5 (11’ st Di Noia 6), Odjer 6 (27’ st Marino sv), Tascone 6,5 (20’ st Martini 6); Rolando 5,5, Gagliano 7 (20’ st Tonin 6), Millico 7,5. A disp. De Simone, Nobile, Castaldi, Schenetti, Antonacci, Manneh, Embalo. All. Cudini 6,5

Arbitro: Luongo di Napoli 5,5

Note: Ammoniti: Franco (M), Odjer (F), Tascone (F), Manetta (M), Ragusa (M), Giunta (M), Marino (F). Espulsi: 8’ st Manetta. 36’ st Frisenna. Angoli: 11-2. Recupero: 1’ pt e 3’ st

Il Messina rinvia ancora l’appuntamento con la matematica salvezza cedendo 3-0 nello scontro diretto con il Foggia, che rafforza la propria posizione in zona play-off, allontanando così i giallorossi.

Buon approccio del Messina nel primo tempo, pericoloso con Zunno e due volte con Emmausso, ma Perina si fa trovare sempre pronto, mentre i pugliesi colpiscono al 20’ alla prima occasione: palla in area di Millico per Gagliano che incrocia e batte Fumagalli.

Nella ripresa i giallorossi perdono la gara in tre minuti: al 53’ Manetta lascia in dieci i suoi e, al 56’, Pacciardi sbaglia in piena area e favorisce Tascone per un facile raddoppio. Il Messina prova a reagire, Plescia manda a lato da buona posizione, ma all’81’ i locali restano anche in 9 per il doppio giallo a Frisenna, prima per un fallo e, poi, per un ingenuo applauso all’arbitro. Al 91’ il Foggia chiude i conti con un pregevole destro all’incrocio di Millico che fissa lo 0-3 e per il Messina è la quarta gara senza successo.