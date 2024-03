Goal Collection Young: terminata la regular season nei campionati giovanili. Fair Play U17 e Torregrotta U15 qualificate ai prossimi campionati elite

Nuova incursione nel mondo del Settore Giovanile messinese, focus che ha inizio con la doppia sfida interna contro il Sorrento che porta luci ed ombre per i gruppi Nazionali biancoscudati.

Gioisce l’Under 15 di Mimmo Moschella con le reti, una per tempo, di Loria e Tutino e porta inviolata grazie all’intervento risolutivo di Iarrera su Peluso.

Perde contatto dalla zona Playoff, adesso distante 6 lunghezze, l’Under 17 di Giuseppe Cosimini battuta a L’ambiente Stadium dal Sorrento che capitalizza la rete al tramonto del primo tempo di Cesarano. A riposo, invece, la Primavera 4 e anche l’U15 Regionale.

Scendendo di un gradino, campionati regionali che chiudono la Regular Season con la disputa dell’ultima giornata. Sconfitta indolore per la Fair Play Messina, ad appannaggio dell’Academy Barcellona che passa con le reti di Sofia e Genovese, rete della bandiera bianconera ad opera di Cassarà. Gli U15 Elite perdono di misura, a Catania, contro il Real Trinacria, chiudendo al 7°posto, a 6 lunghezze dall’obiettivo Playoff.

Ricca di emozioni la gara tra Fair Play e Torregrotta, due tra i gruppi più forti mono età non soltanto della provincia messinese. Bianconeri che vanno avanti di 3 reti con Panasiti, La Monaca e Schepisi, torresi che accorciano le distanze con La Macchia e Foti.

Proprio i rossoblù, già salvi nel campionato U17 Regionale, si regalano un 4-4 pirotecnico contro la Jonica. Doppietta di Pino, reti di Gilio e Morabito tra le file del Torregrotta, Jonica in rete con Rizzo, D’Agostino e due volte con Gentile. Chiudiamo con le 13 reti degli U15 del Torregrotta, contro la Play Soccer School, match senza storia e che mette il punto esclamativo sulla netta supremazia dell’11 di Giuseppe Borelli promosso nel campionato Elite.

