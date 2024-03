Goal Collection young: il Torregrotta U15 si laurea campione negli U15 regionali, rinviate le gare del Messina U15 e U17

Volge quasi al termine il nostro viaggio tra i settori giovanili della provincia messinese. Focus che iniziamo con la massima espressione metropolitana giallorossa, l’ACR Messina, che subisce una nuova battuta d’arresto nel campionato di Primavera 4. A Santa Lucia del Mela, i ragazzi guidati da Carmelo Mancuso vengono sconfitti dalla Casertana per 2-1 con la rete della bandiera, dalla lunga distanza, firmata da Cutispoto.

Una beffa per gli U17 e U15 che si vedono rinviare la doppia sfida contro il Monopoli, al “Tommaso Carrieri” per le forti raffiche di vento che rendono impossibile di fatto la disputa di entrambi i match.

Positiva la trasferta degli U15 Regionali, al Seminara di Catania, contro la Play Soccer School. Due a zero che porta le firme di Trimarchi e Bucca.

Persiste l’imbattibilità della Fair Play con l’U17 che, acquisito con largo anticipo la vittoria del campionato, non va oltre il 2-2 in casa dell’Orsa Promosport con reti di Semuthu e Iannello. Perde, in casa, e deve salutare ufficialmente l’accesso ai Playoff l’U15 bianconera sconfitta dalla New Eagles per 3-1. Tra le file orlandine in rete nei primi 35’ di gioco Oreste autore di una doppietta e Vicario, tardiva la rete dal dischetto di Di Salvo.

Fair Play che saluta un weekend non particolarmente fecondo di buoni risultati perdendo con gli U14 contro Jonia Calcio e New Eagles e sotto età di ben 2 anni contro l’Elefantino.