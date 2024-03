Il Messina vuole sorprendere a Benevento. Biancoscudati a caccia del riscatto

Torna Pacciardi tra i convocati ed è la novità principale in casa Messina verso la trasferta odierna in casa del Benevento: il difensore si è aggregato al gruppo in settimana, non ha il ritmo partita dopo il periodo di stop ma può rappresentare un’alternativa in un reparto privo dello squalificato Manetta. Se dovesse stare bene, Giacomo Modica potrebbe anche lanciarlo dall’inizio, altrimenti scelta obbligata con Polito e Dumbravanu centrali (in emergenza estrema, può essere adattato anche Franco in quella posizione). L’altra novità riguarderà l’elemento che agirà sulla trequarti al posto di Emmausso: per caratteristiche Firenze sempre il più adatto. Le alternative sono Zunno (con Plescia da terminale), Civilleri (non al top della forma) e Scafetta (autentico jolly). Quest’ultimo potrebbe anche dare un “cambio” a Rosafio. Insomma, qualche dubbio da sciogliere ma a prescindere dalle scelte, ci si aspetta una squadra che se la giochi a viso aperto, come ha sempre fatto in questa stagione, specie con le avversarie d’alta classifica. E con tanta voglia di riscattare l’immeritata sconfitta interna nel turno infrasettimanale contro il Crotone. La classifica non è troppo cambiata, coi peloritani sempre a -1 dai playoff e che vantano un +10 sulla zona playout.

Parola all’ex Con Modica che non ha tenuto la conferenza pre-gare per ragioni logistiche, ci ha pensato l'ex Gaetano Auteri, che ha Messina non ha lasciato un grande ricordo, a presentare la partita: «Affrontiamo una squadra molto pericolosa in trasferta, l’abbiamo preparata in un determinato modo, senza perdere le nostre prerogative che andranno mantenute nella gara. Sappiamo cosa troveremo di fronte e come comportarci, dobbiamo fare una grande prestazione, il Messina accetta il confronto e questo è una cosa stimolante perché anche noi facciamo così. Credo possa vedersi una bella sfida». In casa sannita non ci saranno per squalifica Karic, Improta e Starita, «ma la rosa è ampia e abbiamo calciatori importanti per sostituirli - ha proseguito il tecnico di Floridia -, come Masciangelo e Benedetti che ultimamente sono stati fuori. Dovremo essere lucidi, razionali ed equilibrati perché avremo di fronte un avversario particolare e dovremo essere bravi a frenarli. Questo è un momento molto importante e delicato, servirà grande personalità».