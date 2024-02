Il capitano Ragusa: "Il Messina prima di tutto"

La grinta di Nino Ragusa per lanciare la fase finale della stagione del Messina: il capitano vive probabilmente il suo miglior momento di forma da quando è tornato a vestire la maglia biancoscudata, prova ne è lo strepitoso secondo tempo giocato domenica con il Picerno. Una prestazione con la quale ha trascinato l’intera squadra, trasformata soprattutto nello spirito e capace poi di ottenere un pareggio più che meritato: «Cerco sempre di entrare in campo col piglio giusto - dice proprio capitan Ragusa - poi però tutte le partite e le varie condizioni sono diverse. Domenica eravamo in una fase molto offensiva della gara perché dovevamo recuperare i due gol di svantaggio, è andata bene e potevamo anche vincerla, però sotto l’aspetto personale, cerco sempre di dare il massimo che sia da subentrante o da titolare».

Manca solo il gol adesso a Nino Ragusa per coronare una fase della stagione vissuta al top della condizione: «È vero - conferma il capitano - ma in questo momento del campionato il risultato di squadra viene prima di ogni altra cosa. Abbiamo un obiettivo che stiamo per raggiungere, vogliamo arrivarci prima possibile e, se ci sarà modo di toglierci delle soddisfazioni personali, lo faremo solo successivamente». È consapevole il Messina di essere davvero a un passo dalla conquista della salvezza, traguardo che potrebbe essere virtualmente raggiunto già sabato nella sfida contro un Brindisi all’ultima spiaggia: «Noi dobbiamo solo dare il massimo contro tutti - continua Ragusa - che si chiami Brindisi o Juve Stabia, cercando di fare la nostra partita e conquistare quei 5/6 punti che mancano alla salvezza matematica».

Quindi non si parla di playoff nello spogliatoio? «Assolutamente no, fortunatamente non è nella testa di nessuno di noi. C’è solo l’obiettivo della salvezza e nessuno ha mai pensato di poter entrare nei playoff, anzi è una parola che non sento mai nello spogliatoio. Raggiungere la salvezza prima possibile è la cosa alla quale teniamo di più, il nostro obiettivo primario».

Dentro o fuori. È rimasta solo la carta della disperazione a un Brindisi ultimo in classifica e che presto potrebbe subire una penalizzazione di due punti per non aver pagato in tempo i contributi. I pugliesi, tornati nella mani di mister Danucci, vogliono ripartire dalla prestazione di Caserta, nonostante la beffarda sconfitta arrivata solo nel recupero, ma dopo aver mostrato buone trame di gioco. Il Brindisi, però, non potrà contare sull’apporto del gruppo del tifo organizzato “Vecchia Guardia” che, attraverso un comunicato, ha confermato la volontà di voler disertare il “Fanuzzi” fino alla fine del campionato in aperta contestazione con la situazione societaria: «Dopo tanti anni di passione e militanza, sosterremo la maglia con la V solo nelle partite in trasferta con i principi che ci hanno sempre contraddistinto».

Prevendita. Sono 500 i tagliandi a disposizione dei tifosi del Messina per assistere alla sfida di sabato con il Brindisi (calcio d’inizio alle 18,30). Prevendita già partita e biglietti acquistabili al costo di 12 euro, compresi i diritti di prevendita, sul sito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.