Settore Giovanile Messina: Giugliano corsara sugli U15 Nazionali, tengono il piazzamento playoff gli U17 di mr Cosimini

Solo due gare per il settore giovanile del Messina in questa settimana, entrambe giocate domenica a Bisconte che hanno visto le compagini biancoscudate confrontarsi con i pari età del Giugliano.

Nelle sfide di ieri sconfitta dolorosa per l’Under 15 Nazionale del Messina che non sfrutta dovere le occasioni avute contro il Giugliano e perde 3-2 tra le mura amiche di Bisconte. Vantaggio a freddo dei gialloblù che sbloccano il risultato con il rigore di Metafora al 4’. Raddoppio di Leone al 13’ prima che un’espulsione di Casalini a 5’ dalla fine rimetta in corsa il Messina, sul 2-1 all’intervallo grazie alla punizione di Errigo. Ad inizio ripresa nonostante l’uomo in meno il Giugliano cala il tris ancora con Leone. I padroni di casa reagiscono ancora ma non vanno oltre il 2-3 realizzato da Sofia su calcio di rigore a 13’ dalla fine.

Sotto il diluvio l’Under 17 di Giuseppe Cosimi riscatta la sconfitta dell’ultimo turno ed in rimonta piega il Giugliano 2-1. Succede tutto nel primo tempo. Cuomo all’8’ manda avanti gli ospiti approfittando un di un’incomprensione tra Mameli e Maniscalco. Al 40’ Pecora sigla il secondo gol consecutivo in campionato con un perfetto destro dalla lunga distanza. Il definitivo 2-1 è di Campanella che a pochi minuti dal duplice fischio porta avanti il Messina su calcio di punizione.