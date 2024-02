Messina con rabbia e determinazione prepara la sfida contro la vicecapolista Picerno

C’è anche la carica motivazionale del presidente Pietro Sciotto per i calciatori del Messina, vogliosi di riprendere la corsa playoff interrotta domenica con la sconfitta di Giugliano. Domenica al “ Franco Scoglio” arriva la vicecapolista Picerno (calcio d’inizio alle 14), impegno di certo non agevole, ma caratterizzato dal calore che il massimo dirigente biancoscudato sta trasmettendo all’intero gruppo nella fase di avvicinamento al match. Prima dell’allenamento di ieri pomeriggio in programma al “Marullo”, inoltre, Sciotto si è anche intrattenuto a lungo con gli attaccanti Rosafio, Ragusa, Emmausso, Luciani e Zunno.

Torna Salvo. Chi scalpita per tornare a vestire la maglia del Messina è Giuseppe Salvo, al rientro dopo il severo stop di tre settimane comminato dal Giudice Sportivo a margine della frettolosa espulsione incassata con la Virtus Francavilla: «È stata dura – dice il giovane terzino biancoscudato – perché ero riuscito a trovare serenità sia mentale che fisica. Dopo una serie di partite positive è stato un brutto colpo sul piano personale, perché tenevo molto a dare il mio contributo alla squadra. Non credo sia stata giusta la scelta di comminarmi tre giornate, però ho dovuto accettare e aspettare che passassero: sono state due settimane infinite, ma voglio fare un plauso ai miei compagni perché sono riusciti a fare molto bene in queste tre partite».

Messina che ha metabolizzato la sconfitta di Giugliano ed è pronto al riscatto: «Torneremo a giocare con la voglia di rifarci – continua Salvo – anche se penso che, dopo un percorso di miglioramento, ci possa stare un mezzo passo falso. Certo, analizzando gli episodi, l’andamento di quella partita poteva cambiare, però non stiamo a valutare ancora i giudizi arbitrali. Il Messina è pronto a reagire e questa sconfitta ci spingerà a dare il massimo per raggiungere prima la salvezza e pensare poi ad altro».

Arbitro sotto la lente d’ingrandimento. Dopo le numerose polemiche per la direzione di gara di Giugliano, con il signor D’Eusanio che ha negato almeno un netto calcio di rigore ai biancoscudati, cresce l’attesa anche per la prestazione che domenica al “Franco Scoglio” produrrà l’arbitro Roberto Lovison di Padova (coadiuvato dagli assistenti Paggiola di Legnago e Masciale di Molfetta). Due i precedenti, entrambi poco fortunati, con il fischietto veneto per il Messina: sconfitta con il Taranto (1-2, dicembre 2022) e pari con il Roccella (0-0, dicembre 2018). Lovison fu anche quarto ufficiale nel ko interno con la Fidelis Andria del novembre 2021.

Recordman Fumagalli. Domenica, prima della partita con il Picerno, il Messina omaggerà il proprio portiere Ermanno Fumagalli che nella trasferta di Giugliano ha collezionato la presenza numero 700 tra i professionisti. All’estremo difensore biancoscudato saranno donate una maglia celebrativa e l’ingrandimento della grafica a lui dedicata e già pubblicata nei giorni scorsi sui canali social della società.

Prevendita. I biglietti per assistere per alla gara con il Picerno sono già disponibili nei consueti punti vendita e sul sito postoriservato.it. Prezzi invariati: 15 euro in Curva Sud e per gli ospiti, 22 euro in tribuna più diritti di prevendita. Ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni, agevolazioni per under 15, donne e over 65.