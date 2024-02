Goal Collection Young: che successo il Torneo dello Stretto, le J Academy d'Italia fanno tappa a Messina

Viaggio nel mondo dei settori giovanili, come ogni martedì, nella nostra goal collection Young la cui copertina va, per l’importanza dell’evento, alla 2^edizione del Torneo dello Stretto, tenutasi lo scorso weekend in provincia di Messina, organizzata dalla Fair Play Messina.

In evidenza i gruppi della Juventus, vincitori della categoria Under 13, in finale contro il Favara Academy, e nella categoria Pulcini prevalsi nel triangolare finale al cospetto di Academy Posillipo e Trapani FC.

Vince, ai tiri di rigore contro la Juventus, la Fair Play Messina che si conferma squadra in formissima nella categoria U12.

Ben 47 le squadre provenienti da ben 8 regioni d’Italia ha attirato una splendida cornice di pubblico nei campi della Cittadella Sportiva Universitaria, dei Rogazionisti, del Cristo Re e dell’Ambiente Stadium.

Weekend dolce amaro per il Settore Giovanile dell’ACR Messina: a riposo la Primavera 4, una sconfitta per gli U17 di Giuseppe Cosimini caduti al “Rigamonti” di Muro Lucano. Vale solo ai fini statistici la rete di Pecora, giunta allo scadere, che vale la bandiera per i peloritani.

Netta affermazione per gli U15 di Mimmo Moschella che travolgono il Picerno, ultimo in classifica, per 5-0. Apre le marcature Tavilla, autore di una doppietta, conto chiuso dopo nemmeno un tempo di gioco con le reti di Tutino, Paratore e ancora Tavilla. Nel secondo tempo la rete del definitivo 5-0 è ad opera di Barresi.

Partita ricca di gol, nel campionato Under 15 Regionale, tra ACR Messina e Giovanile Rocca. Ospiti che prevalgono per 4-2 grazie alle reti di Ciancio, autore di una doppietta, Parrino e Graziano. Tra le file biancoscudate a segno Bonarrigo e Morvillo.

La vittoria ottenuta aritmeticamente non placa la fame dell’Under 17 della Fair Play Messina che si impone per 3-0 in casa del Torregrotta grazie alle reti di De Maria, Tatì e Niutta.

Vince anche l’Under 15 per 2-0, con le firme di Piccolo e Mazzeo, sulla Game Sport Ragusa ricucendo il distacco dalla seconda in classifica.

Sorride anche l’Under 16 guidata da Alessandro Parisi: 5-2 al Real Gescal con la cinquina di Schepisi, bene anche l’Under 14 che travolge la Messana con un pirotecnico 7-0.

La nostra goal collection termina qui, appuntamento questa sera a partire dalle ore 20 con Fuorigioco, sempre nei canali ufficiali di Gazzetta del Sud e Wesport.