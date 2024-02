Goal collection young, manca solo la matematica per gli U17 della Fair Play Messina, week end da incorniciare per il Torregrotta

Primo weekend di febbraio che caratterizza i settori giovanili messinesi, a riposo i Nazionali dell’ACR Messina, Under 17 e Under 15, seconda battuta d’arresto consecutiva per la Primavera 4 di Carmelo Mancuso che va sotto di due reti già dopo 10 minuti, ma non demorde e agguanta la parità con le reti di Cutispoto e Panzarella, prima di capitolare al 93’ su calcio di rigore trasformato da Useini.

Terza affermazione consecutiva per gli U15 Regionali che hanno ragione della Folgore Milazzo per 2-0 con le reti di Morvillo e Romeo.

Quindicesima vittoria stagionale per gli U17 Regionali della Fair Play Messina che si impongono in casa della Folgore Milazzo. Due le reti, firmate Scilio e Tatì, che avvicinano l’11 di Antonio Cucinotta alla vittoria della Regular Season quando i punti a disposizione sono ancora 18. Successo che potrebbe già arrivare, numeri alla mano, già il prossimo weekend qualora la Fair Play facesse bottino pieno approfittando di un passaggio a vuoto della Messana.

Termina in parità la sfida tra Fair Play Messina e Teamsport, nel campionato Under 15 Elite. Manca il definitivo salto di qualità al gruppo allenato da Filippo Romeo che passa in vantaggio con la rete di Di Salvo, ripresa nel finale da Zuccarello che evita la sconfitta agli etnei.