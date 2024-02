Serie D: Trapani a valanga sul Canicattí, ribaltone Reggio Calabria sul campo del Licata. Bene anche S.Agata e Nuova Igea

Sette gol, sette punti di vantaggio. Il Trapani opera l’allungo, lo fa strapazzando il Canicattì per 7-0. A segno, tra le file granata, Bollino e Marigosu nel primo tempo, nella ripresa è pioggia di gol con le reti di Cocco e le doppiette di Samake e Balla. Massimo vantaggio del Trapani in fuga solitaria, complice anche il riposo osservato dal Siracusa.

Consolida la terza posizione la Vibonese che batte l’Akragas con la firma, sul finir di primo tempo, di Castillo.

Ricca di gol la sfida tra Licata e Reggio Calabria: gialloblù avanti di 2 gol con la premiata ditta Minacori-Saito, amaranto che accorciano le distanze con Bolzicco, e la ribaltano con l’incornata vincente di Perri e la rasoiata di Lika, complice anche una deviazione, terminata all’angolino.

Prosegue l’ottimo momento di forma del Città di Sant’Agata, ufficialmente in top 5, con il successo per 3-0 sulla Sancataldese. Conto chiuso nel primo tempo con i sigilli di Saverino, Mincica e Alagna.

Scivolato a ridosso della zona Playoff, il Real Casalnuovo alza la testa a Castrovillari con le reti, entrambe nel primo tempo, di Sosa e Sarno.

Esterni anche i successi di Acireale e Nuova Igea Virtus. Granata che passano a Portici con la rete di Zuppel, di misura anche la vittoria della Nuova Igea Virtus sul campo della Gioiese firmata Ordonez.

Minimo scarto, massima resa anche per il Ragusa che batte il Locri. Decisiva la zampata, nell’area piccola, di Cardinale.

Termina qui la nostra goal collection, 21 gol nelle 8 partite giocate. Il campionato di serie D va in pausa perché c’è il Viareggio Cup, tra le protagoniste anche la Rappresentativa di serie D guidata da mister Giuliano Giannichedda che affronterà gli spagnoli dello Jóvenes Promesas, l’Avellino e i nigeriani del Mavlon.