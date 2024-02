Il Messina cerca la spallata sul Francavilla

Dare continuità ai risultati, sfruttando l’onda lunga della serie utile lunga tre partite, per mettere un altro mattoncino nella costruzione dell’obiettivo salvezza: il Messina affronta oggi la Virtus Francavilla, nuovo scontro diretto dopo quello di sabato scorso in casa della Turris. Pugliesi che stanno alle spalle, cinque punti sotto: basta questo a capire quanto possa essere importante una vittoria oggi, perché allontanerebbe oltremodo una diretta concorrente e darebbe ulteriore spinta ai giallorossi.

Niente conferenza pre-gara (nessuna comunicazione a riguardo) per il tecnico Giacomo Modica, con qualche dubbio di formazione e alcune scelte obbligate. A cominciare da chi difenderà i pali: squalificato Fumagalli, una perdita pesantissima sul piano della personalità oltre che a livello tecnico. Al suo posto sarà esordio assoluto per Piana, il 20enne arrivato in prestito dall’Udinese. E potrebbe non essere l’unica “prima volta”. In difesa, infatti, non ci sarà nemmeno Ortisi, anche lui fermato dal giudice sportivo: al suo posto giocherà Polito. Allora occhio al possibile esordio dell’ultimo arrivato, il moldavo Dumbravanu, classe 2001 “girato” dalla Spal dove fin qui era stato scarsamente impiegato. Il motivo di questa possibile scelta sono le non perfette condizioni fisiche di Pacciardi, che ha patito durante la settimana di lavoro alcuni problemi alla schiena che lo hanno limitato: questa mattina effettuerà un “provino” per comprendere le sue condizioni e capire se potrà essere della gara dall’inizio. L’altro centrale, intoccabile, è Manetta, anche perché dal mercato non è arrivato altro. Più difficile, in caso di forfait di Pacciardi, che Polito agisca da centrale e venga gettato nella mischia Zona, l’altro terzino sinistro under di ruolo. Verso l’assetto in questo momento “titolare” dalla cintola in su. I due play dovrebbero essere Firenze e Franco, con Frisenna pronto a subentrare. Sulla trequarti, attualmente intoccabili Zunno, Emmausso e Rosafio. Davanti più Plescia di Luciani.

Umore buono, nonostante la classifica, anche in casa ospite, vista la recente vittoria nel derby col Foggia. Il mercato ha portato in dote elementi come Neglia, Contini e Laaribi. Quest’ultimo potrebbe subito essere titolare. L’allenatore Roberto Occhiuzzi ha parlato così alla vigilia: «In ogni gara ci sono momenti che possono essere difficili. Siamo pronti per battagliare ad ogni difficoltà. Saranno tutte finali da qui al termine, la gara che affronti oggi ti permette di affrontare al meglio la prossima. Non si può abbassare mai la guardia, non puoi sottovalutare una palla alta, non puoi accantonare il fatto che ogni tanto i palloni devono finire fuori dallo stadio, certo al San Filippo sarà dura ma se abbiamo la forza e la rabbia che abbiamo dimostrato, la strada è quella giusta».

Nelle ore a ridosso al match, sono arrivate alcune segnalazioni sulla mancata ricezione di parte dei tagliandi promozionali legati all’iniziativa dei supermercati: i tifosi beneficiari sperano si possa sbloccare a ridosso della gara ed essere migliorata per il futuro.