Messina, mercato chiuso con sei innesti. Salvo resta in giallorosso

Si chiude senza operazioni last minute il mercato invernale del Messina. Tentativo finale di prendere un altro difensore esterno under, oltre Zona, che non è arrivato a conclusione, così come non ha trovato seguito l’idea di scambio nato nei giorni scorsi che avrebbe portato Giuseppe Fornito a tornare da ex in riva allo Stretto e il capitano Nino Ragusa alla Virtus Francavilla, prossimo avversario dei peloritani. I pugliesi hanno ceduto il centrocampista in prestito alla Pro Sesto, così anche l’attaccante Giuseppe Giovinco dalla Fermana. Ingaggiato invece l’esterno d’attacco, classe 2001, Gianluca Contini dal Cagliari e Samuele Neglia dal Cerignola.

Lorenzo Tropea, classe 2001, con cui i peloritani hanno risolto il contratto mercoledì, si è accasato alla Cavese in Serie D. Non è invece arrivato un altro difensore centrale a completamento del reparto. Così il roster dei quattro sarà composto da Manetta e Pacciardi, titolari designati, Polito solito jolly e Dumbravanu appena arrivato dalla Spal, su cui la dirigenza punta molto anche se dovrà recuperare il ritmo partita. Questa sessione di mercato si è chiusa dunque con sei innesti: il già citato Dumbravanu, poi Piana, Zona, Rosafio e Signorile in prestito. Civilleri a titolo definitivo. “Listone Lega Pro” completo, 24 slot occupati in pieno.